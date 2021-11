Spaanse motorcoureur Acosta (17) pakt wereldtitel Moto3

De Spaanse motorcoureur Pedro Acosta heeft in zijn eerste seizoen in de Moto3 direct de wereldtitel veroverd. De 17-jarige KTM-coureur uit Mazarrón verzekerde zich in de voorlaatste grand prix van het seizoen, in Portugal, van de titel. De race kende een dramatische afloop voor Dennis Foggia, de Italiaanse nummer 2 van het klassement.

Foggia reed op zijn Honda in de laatste ronde aan kop. Nadat hij in een bocht binnendoor was gepasseerd door Acosta, werd hij van achteren aangereden door de Zuid-Afrikaan Darryn Binder. Beiden gingen onderuit. De 20-jarige Foggia zag zijn kansen op de wereldtitel daardoor vervliegen. Acosta won de grand prix en stelde daarmee ook de titel veilig.

De Spanjaard was naar Portugal gekomen met 21 punten voorsprong op Foggia. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, alleen dat ik iedereen wil bedanken”, stamelde Acosta, die in Portugal zijn zesde overwinning van het seizoen boekte. Hij stapt na dit seizoen over naar de Moto2.

In die klasse wordt de titelstrijd volgende week pas beslist in de slotrace in Valencia, al deed Remy Gardner in Portugal wel zeer goede zaken. De Australische coureur van Red Bull KTM Ajo boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen en vergrootte aan kop van het WK zijn voorsprong op zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández tot 23 punten. Fernández, die van poleposition was gestart, kwam als tweede over de finish. Om nog wereldkampioen te worden, moet de 21-jarige Spanjaard in Valencia winnen en hopen dat Gardner weinig of geen punten pakt.

De Nederlander Bo Bendsneyder reed in Portugal van de 29e startplek naar de vijftiende plaats aan de finish en pakte zo 1 WK-punt. Bendsneyder bracht zijn totaal op 46 punten.

In de MotoGP verzekerde de Fransman Fabio Quartararo zich eind vorige maand al van de wereldtitel.