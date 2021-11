Bergetappes Giro eindigen op Etna, Blockhaus en Marmolada

De Ronde van Italië bevat in 2022 zes bergritten, waarvan vier met een finish bergop. De organisatie presenteerde woensdag de ritten met aankomsten op onder meer de Etna, Blockhaus, in Cogne en op de Marmolada.

De organisatie van de Giro heeft het routeschema voor de 105e editie van de Giro, die van 6 tot en met 29 mei 2022 op de agenda staat, in delen bekendgemaakt. Maandag werden zeven sprintetappes onthuld, een dag later werd duidelijk dat de volgende Ronde van Italië zes zogenoemde overgangsetappes telt. Eerder maakten de organisatoren de drie eerste ritten op Hongaarse bodem bekend. Het precieze rittenschema wordt donderdag openbaar.

De rit naar de Etna kent een lange, grotendeels vlakke aanloop. In de etappe die eindigt op de Blockhaus in de Apennijnen moeten de renners ook over de Passo Lanciano. Daarnaast is er een etappe die finisht in Cogne in de regio Valle d’Aosta en volgt een rit met aankomst in Aprica, waarbij ook de Mortirolo moet worden bedwongen. In de rit naar Lavarone ligt de beklimming van de Monte Rovere enkele kilometers voor de streep.

De laatste bekendgemaakte bergrit gaat van Belluno naar Marmolada en bevat naast de slotklim over de Paso Fedaia ook de Passo San Pellegrino en de Passo Pordoi. Die laatste is met 2239 meter het hoogste punt van deze Ronde van Italië. De Giro-organisatie moest vorig jaar de route over de Pordoi en de Fedaia in de zestiende etappe schrappen vanwege het slechte weer. De twee beklimmingen keren dit jaar terug. De Colombiaan Egan Bernal won dit jaar de Giro.