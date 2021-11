Motorcoureur Martín beëindigt pole-reeks Bagnaia in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Jorge Martín heeft in de MotoGP poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Valencia, de laatste race van het seizoen. De Ducati-coureur maakte een einde aan de pole-reeks van de Italiaan Francesco Bagnaia, die bij de vorige vijf grands prix de eerste startplaats had gepakt.

De 23-jarige Martín zette met 1.29,936 de beste tijd neer op Circuit Ricardo Tormo. Het betekende al de vierde poleposition dit seizoen voor de nieuwkomer in de MotoGP. Martín bleef Bagnaia 0,064 seconde voor. De Australiër Jack Miller, die net als Martín en Bagnaia op een Ducati rijdt, eindigde als derde in de kwalificatie.

Valentino Rossi begint de laatste race uit zijn carrière zondag vanaf de tiende startplaats. De 42-jarige Italiaan, negenvoudig wereldkampioen, was op zijn Yamaha ruim acht tienden van een seconde minder snel dan Martín. Wereldkampioen Fabio Quartararo vertrekt in Valencia vanaf de achtste plek. De Franse Yamaha-coureur verzekerde zich eind vorige maand in Misano al van de wereldtitel in de koningsklasse.