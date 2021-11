China zwijgt over ‘verdwenen’ tennisster Peng

China zwijgt over de situatie van tennisster Peng Shuai, van wie niets meer is vernomen sinds zij een machtige politicus beschuldigde van seksueel misbruik. De WTA, de belangenbehartiger van de tennissters, uitte zondag grote zorgen en eist een onderzoek naar de situatie en de beweringen van Peng. “Volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur”, zei voorzitter Steve Simon. De Chinese tennisbond reageerde niet op vragen van onder meer het Franse persbureau AFP.

De 35-jarige Peng beschuldigde eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Zhang zou haar tot seks hebben gedwongen. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt Peng van de aardbodem verdwenen. Haar accounts zijn gewist van sociale media, zoekopdrachten op internet naar haar naam leverden niets op.

In de tenniswereld is de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen. Voormalig toptennisster Chris Evert was een van de prominenten die haar grote ongerustheid uitte op Twitter. “Ik ken Peng al sinds haar 14e; we zouden ons allemaal zorgen moeten maken, want dit is heel ernstig. Waar is ze? Is ze veilig? Alle informatie wordt op prijs gesteld”, tweette de Amerikaanse achttienvoudig grandslamwinnares.