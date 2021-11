Djokovic rekent af met Ruud in openingswedstrijd ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overtuigende zege op de Noor Casper Ruud. De Servische nummer 1 van de wereld won in twee sets: 7-6 (4) 6-2.

In het eerste bedrijf bood de 22-jarige Ruud nog moedig tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde Djokovic met zeer sterk serveren over de jonge Noor heen. Voor Ruud was het zijn debuutpartij op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van afgelopen jaar.

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015. De 34-jarige Serviër won afgelopen jaar de grandslamtoernooien Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar wist de US Open niet te winnen. Hij eindigt wel voor het zevende jaar op rij als nummer 1 van de wereld en is daarmee recordhouder.

Djokovic is ingedeeld in de groene groep met ook de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Andrej Roeblev. Die twee spelen later maandag tegen elkaar.