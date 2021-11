Vergeer kandidaat-bestuurslid Internationaal Paralympisch Comité

Sportkoepel NOC*NSF heeft Esther Vergeer voorgedragen voor een positie in het bestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Vergeer (40) was een bijzonder succesvol rolstoeltennisster en als chef de mission betrokken bij de Paralympische Winterspelen van Pyeongchang 2018 en afgelopen zomer de Paralympische Spelen van Tokio. De 206 leden van het IPC kiezen op 12 december tien nieuwe bestuursleden voor de IPC Governing Board.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit hét momentum is om de paralympische sport naar een volgend niveau te tillen”, zegt Vergeer. “Als paralympische beweging kunnen we de wereld laten zien dat een inclusieve maatschappij een sterkere maatschappij is.”

Vergeer was dertien jaar lang de nummer 1 van de wereld in het rolstoeltennis. Tussen 2000 en 2012 won ze onder meer zeven gouden medailles op de Paralympische Spelen. In Beijing is ze komend jaar opnieuw chef de mission van de paralympische ploeg op de Winterspelen.

“Als ik word gekozen is het mijn doel om, samen met de andere betrokkenen, de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de paralympische sport. Door op een nieuwe, verfrissende manier het verschil te maken”, aldus Vergeer, die met haar stichting – de Esther Vergeer Foundation – zich al jaren inzet om kinderen met een lichamelijke beperking te helpen om te sporten bij ‘gewone’ sportverenigingen.