Hoorzitting Mercedes versus Verstappen donderdag in Doha

Formule 1-renstal Mercedes van Lewis Hamilton kan donderdag in een hoorzitting in Doha het protest toelichten dat het team heeft ingediend tegen de wedstrijdleiding bij de Grote Prijs van Braziliƫ. Mercedes vecht het besluit aan van de stewards om een manoeuvre van Max Verstappen niet te bestraffen.

In ronde 48 van de race op circuit Interlagos wilde Hamilton buitenom voorbij Verstappen en de koppositie overnemen, maar de Nederlander van Red Bull gaf niet die ruimte en dwong de Britse rivaal buiten de baan te rijden om een botsing te voorkomen. De raceleiding bekeek tijdens de race het incident op videobeelden terug, maar zag geen aanleiding in te grijpen.

Volgens Mercedes is Verstappen wel degelijk over de schreef gegaan en de renstal wil dat aantonen met videobeelden die zijn gemaakt vanuit de cockpit van de Limburger en waarover de wedstrijdleiding tijdens de race niet beschikte. De hoorzitting is bedoeld om te bepalen of Mercedes met recht het incident opnieuw kan laten beoordelen. In het ergste geval kan dat nieuwe onderzoek van de stewards ertoe leiden dat alsnog een fout van Verstappen wordt geconstateerd. Een gridstraf is dan mogelijk.

Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff wond zich na de race flink op over de steward. “Het was sterk verdedigend rijden van Max, maar ook over het randje. Hij had op zijn minst een tijdstraf moeten krijgen. Maar de wedstrijdleiding schoof het incident onder het tapijt en dat was gewoonweg lachwekkend”, zei Wolff.

Verstappen reageerde na de race nuchter op het gebeuren en snapte helemaal waarom de stewards niet ingrepen. “Ik zou niet weten wat ze anders hadden moeten beslissen. We waren aan het racen.” Zijn teambaas Christian Horner viel hem bij. “Ze gaan hard de strijd aan, maar raken elkaar niet. Ik heb daar geen probleem mee.”

Hamilton wist later in de race, in ronde 59, Verstappen alsnog in te halen en reed vervolgens naar de overwinning. Verstappen eindigde als tweede en zag zijn voorsprong in het wereldkampioenschap teruglopen naar 14 punten.