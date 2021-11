Beelden van verdwenen tennisster Peng opgedoken

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai. Uit foto’s die zijn gepubliceerd door de organisator van een tennistoernooi in Beijing, zou blijken dat Peng zondag (lokale tijd) als gast aanwezig was bij het toernooi.

Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Global Times en een prominent vertegenwoordiger van de staatsmedia in China, publiceerde daarnaast twee video’s van Peng in een restaurant in Beijing. Het Franse persbureau AFP zegt de echtheid van de videobeelden echter niet te kunnen verifiëren. In een van de video’s zit de tennisster aan tafel met haar coach en een aantal vrienden. Een van de aanwezigen lijkt te zeggen dat het “morgen 20 november is”, wat erop zou wijzen dat de beelden op vrijdag zijn gemaakt. Hu beweerde zaterdag dat de tennisster “uit vrije wil” thuisbleef en dat ze “snel” weer in het openbaar zou verschijnen.

De directeur van tennisbond WTA, Steve Simon, heeft in een reactie gezegd dat hij blij is om de beelden te zien, maar dat hieruit niet duidelijk wordt of Peng zelf beslissingen kan maken en acties kan ondernemen. “Deze video alleen is niet genoeg”, aldus Simon.

Van de 35-jarige Peng werd niets meer vernomen sinds ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo had beschuldigd van seksueel misbruik. De tenniswereld zette druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig was. Ook het Witte Huis deed vrijdag een oproep bewijs te leveren. De Verenigde Naties kwamen bovendien met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.