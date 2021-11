WTA: zorgen over Chinese tennisster Peng niet weggenomen

De mondiale tennisorganisatie WTA houdt zorgen over de situatie van de Chinese topspeelster Peng Shuai. Het videogesprek dat Peng heeft gevoerd met voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft die zorgen niet weggenomen.

“Het was goed om Peng Shuai in recente video’s te zien, maar ze nemen de bezorgdheid van de WTA over haar welzijn en haar vermogen om zonder censuur of dwang te communiceren niet weg”, aldus een woordvoerster van de WTA. “Het videogesprek met het IOC verandert ook niets aan onze oproep tot een volledig, eerlijk en transparant onderzoek, zonder censuur, naar haar beschuldiging van aanranding.”

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien niets meer vernomen.

De tenniswereld zette druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties kwamen met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.

IOC-voorzitter Bach sprak dit weekeinde een half uur met Peng via een beeldverbinding. De tennisster zei daarin volgens het IOC dat ze veilig en wel is en thuis zit. Ook doken er videobeelden op die door de Chinese staatsmedia waren verspreid. Daarop was Peng te zien bij een diner met vrienden en op een jeugdtoernooi in Beijing waar ze handtekeningen uitdeelde aan kinderen.