Shorttracker Roes mist wereldbeker Dordrecht na val

Sven Roes kan deze week niet meedoen aan de wereldbeker shorttrack in Dordrecht. De 21-jarige Nederlander ging woensdag tijdens de training onderuit en liep daarbij een enkelblessure op.

Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de blessure van Roes precies is. Friso Emons neemt de plek van Roes in Dordrecht over.

“Op dit moment kunnen ze op de eerste foto geen breuk zien, maar mijn ervaring zegt dat dat nog niet alles zegt. We moeten nog even de adem inhouden”, aldus bondscoach Jeroen Otter. Als Roes wel een breuk(je) heeft opgelopen, komt deelname aan de Olympische Spelen in gevaar. “Maar dat hangt er helemaal van af wat voor fractuur het is”, zei Otter.

De Nederlandse shorttrackers weten na komend weekeinde of ze alle beschikbare tickets voor de Winterspelen in de wacht hebben gesleept. Vooral op de 1500 meter voor mannen wordt het, na mindere prestaties tot dusverre in de wereldbeker, spannend of dat lukt. Sjinkie Knegt strandde afgelopen weekeinde in Debrecen vanwege een straf al in de kwartfinales.

Voor Otter en zijn ploeg zijn maximaal tien startbewijzen (vijf mannen en vijf vrouwen) voor de Olympische Spelen te verdienen.