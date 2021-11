Hamilton: nalatenschap Williams leeft altijd voort

Lewis Hamilton heeft mooie herinneringen aan Sir Frank Williams, de Brit die zondag op 79-jarige leeftijd overleed. Williams was decennialang eigenaar van het Formule 1-team dat zijn naam draagt. “Sir Frank was een van de aardigste mensen die ik in deze sport heb mogen ontmoeten”, schrijft Hamilton op Instagram bij enkele foto’s van zijn landgenoot.

“Hij had altijd tijd voor me en was altijd zonder oordeel. Ik voel me vereerd dat ik hem een vriend mocht noemen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die onder meer een foto met Williams deelde uit zijn begintijd in de Formule 1, toen Hamilton nog voor McLaren reed. “Wat hij in deze sport heeft bereikt, is echt iets bijzonders. Ik weet dat hij tot in zijn laatste dagen een racer en een vechter in hart en nieren is gebleven. Ik heb het grootste respect voor deze man. Zijn nalatenschap zal altijd voortleven. Je zal gemist worden, Frank, maar ik zie je aan ‘de andere kant’.”

Vrijwel alle teams uit de Formule 1 reageerden verslagen op het nieuws dat Williams is overleden. Ook heel wat coureurs lieten van zich horen. “We hebben vandaag afscheid genomen van de man die ons team vorm gaf”, aldus George Russell, de 23-jarige Brit die sinds 2019 voor Williams rijdt. “Sir Frank was meer dan een baas, hij was een mentor en een vriend voor iedereen die bij de Williams-renstal kwam.”

Namens Red Bull, de renstal van Max Verstappen, reageerde teambaas Christian Horner. “Heel verdrietig om het nieuws over Sir Frank Williams te horen. Een ware gentleman en een echte racer. Namens Red Bull Racing bedank ik hem voor alles wat hij aan de Formule 1 heeft gegeven.” Verstappen, de leider in de WK-stand, plaatste op Instagram een foto van een lachende Williams met de tekst ‘RIP Sir Frank’.