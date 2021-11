Schaatsster Esther Kiel heeft in Tilburg de zesde wedstrijd van de Marathon Cup gewonnen. De 25-jarige Kiel, rijdend voor Bouwbedrijf De Vries, hield Arianna Pruisscher (PTH Groep/ Schaatsshop Drenthe) en Maaike Verweij (Zaanlander) achter zich.

Voor Kiel was het pas haar eerste zege in een marathon. Irene Schouten ontbrak in Tilburg.