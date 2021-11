Wielrenner Theo Bos beëindigt carrière en wordt coach in China

Theo Bos heeft zijn wielerloopbaan beëindigd. Hij gaat aan de slag als coach van de Chinese baanwielrenners. Tevens blijft Bos (38) betrokken bij de verdere ontwikkeling van wielerploeg BEAT.

“Voor ons is dit dus nog geen afscheid, want we zijn blij dat hij achter de schermen nog actief blijft”, aldus Geert Broekhuizen, teammanager bij BEAT. “Wij wensen hem daarnaast veel succes in China met zijn nieuwe rol als coach.” Bos nam in 2017 het initiatief voor de oprichting van BEAT.

De wielrenner uit Hierden kwam deze maand voor het laatst in actie op de NK teamsprint. Bos werd in totaal vijf keer wereldkampioen op de baan: in 2004 in Melbourne op de sprint, in 2005 in Los Angeles op de 1 kilometer tijdrit, in 2006 in Bordeaux op de keirin en de sprint en in 2007 in Mallorca op de sprint. Naast zijn vijf wereldtitels pakte Bos in 2004 een zilveren medaille op de sprint op de Olympische Spelen van Athene.

Als wegwielrenner boekte Bos, de jongere broer van oud-schaatser Jan Bos, 37 profzeges. Hij kwam uit voor onder meer Rabobank en opvolger Belkin Pro Cycling.