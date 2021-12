Van Amersfoort: strijd tussen Max en Lewis is als Prost en Senna

Frits van Amersfoort zit zondag voor de televisie als in Djedda de lichten op groen springen voor de eerste Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1. De Noord-Hollander, die al decennialang met zijn renstal Van Amersfoort Racing actief is in de autosport, hoopt van harte dat zijn voormalige protegé Max Verstappen wereldkampioen wordt. Van Amersfoort denkt echter dat Lewis Hamilton er alsnog met de wereldtitel vandoor gaat.

“In mijn hart wil ik heel graag dat Max wereldkampioen wordt. Maar ik houd er toch ook rekening mee dat het Lewis wordt”, zegt Van Amersfoort in de aanloop naar de voorlaatste race van het seizoen. Verstappen heeft 8 punten voorsprong op Hamilton in het WK-klassement. “Maar ik denk toch dat het voordeel bij Lewis ligt. Hij heeft de laatste twee races gewonnen en het circuit in Djedda is echt voor de paardenkrachten, Mercedes zal dus heel sterk zijn. Ik geniet van de strijd tussen die twee, het doet me denken aan Alain Prost en Ayrton Senna. De twee grootste autocoureurs ter wereld van dit moment vliegen elkaar in de haren.”

Van Amersfoort bood Verstappen zeven jaar geleden het opstapje naar de Formule 1. Hij liet de toen 16-jarige coureur in 2014 debuteren in de Formule 3. Max was destijds nog ‘de zoon van’ Jos Verstappen. “Maar er kwam wel iemand binnen, hoor. Hij was wereldkampioen karten en had al veel getest in andere auto’s en bij andere teams. Ik heb ze wijs kunnen maken dat voor Max de stap direct naar de Formule 3 waarschijnlijk geen enkel probleem zou zijn. Een paar maanden later was hij Formule 1-coureur.”

Verstappen maakte in de bolide van Van Amersfoort zoveel indruk, dat Red Bull al snel besloot om hem bij zusterteam Toro Rosso (nu AlphaTauri) in de koningsklasse te stallen. “Wij zeiden na twee dagen al: je kan Max zo in de Formule 1 zetten”, aldus Van Amersfoort. “We hebben in al die jaren in de autosport zo’n 150 coureurs onder onze vleugels gehad, dan zie je snel genoeg of iemand het kan of niet. Max was van meet af aan supersnel. Hij is een coureur die precies weet waar de grens van z’n auto ligt, waar een tiende van een seconde winst te behalen is en hoe hij dat kan bereiken zonder te crashen.”

Van Amersfoort moest binnen een jaar al weer afscheid nemen van Verstappen. Daarmee verwaterde ook het contact. “Onze samenwerking is al weer van zeven jaar geleden. Max is doorgegaan, dat heeft iedereen gezien, maar wij ook. We proberen weer nieuwe ‘Max’jes’ tevoorschijn te toveren. Als gevolg van onze samenwerking met Max hebben we een heel goede relatie met Helmut Marko, de grote man van Red Bull. Daardoor krijgen wij soms talenten van Red Bull onder onze hoede.”