Teambaas Wolff van Mercedes: verdiende zege Hamilton

Teambaas Toto Wolff van Mercedes was woedend toen Lewis Hamilton zijn voorvleugel bijna kapot reed op de bolide van Max Verstappen tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Aan zijn gezicht was af te lezen dat hij de Nederlander verafschuwde, maar na de race sprak de Oostenrijker zich diplomatiek uit. “We hebben de race gewonnen en ik denk dat het verdiend was. Ik wil niet meteen kwaad spreken, maar de beelden laten duidelijk zien dat Verstappen vertraagt en dan weer versnelt. Hamilton wist niet dat hij op dat moment de gelegenheid kreeg om Verstappen in te halen”, zei Wolff.

“Ik moet deze race nog wat vaker terugzien om een goed oordeel te vellen. Anders zeg ik misschien dingen die niet kloppen. Het is ook moeilijk voor de wedstrijdleiding om alles goed in te schatten, want het moet wel echt om het racen gaan. Het is misschien wel te moeilijk voor ze. We willen dat de beste wint. Als dat over een week Max is, dan is dat zo”, aldus de teambaas.