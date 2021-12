Deense golfer Olesen vrijgesproken van aanranding in vliegtuig

Golfer Thorbjørn Olesen is vrijgesproken van aanranding, mishandeling en dronkenschap. De 31-jarige Deen huilde woensdag in de rechtbank toen hij die uitspraak hoorde.

Olesen misdroeg zich op 29 juli 2019 tijdens een vlucht van Memphis naar Londen. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die aan boord zat”, aldus Olesen. “Mijn gedrag was het gevolg van het nemen van sterke slaappillen die ik nog niet eerder had gehad. Mijn enige doel was ervoor te zorgen dat ik kon slapen in het vliegtuig na een vermoeiend speelschema. Ik herinner me niets meer vanaf het moment dat we opstegen. Ik schaam me voor de dingen die over mij in het verslag staan. Mijn gedrag was totaal vreemd en zoiets is me nooit eerder overkomen.”

Olesen zat aan boord met andere professionals, onder wie de Engelse spelers Ian Poulter en Justin Rose. De rechtbank hoorde dat Olesen “als een kleine jongen” door het vliegtuig rende, de toiletdeur niet kon openen en verbaal grof werd tegen het cabinepersoneel. Hij zou een medewerker van British Airways hebben geduwd, de hand van een ander hebben gekust voordat hij het kruisteken maakte en een borst van een vrouw hebben aangeraakt.

Olesen werd uiteindelijk teruggebracht naar zijn stoel in de eerste klasse, waar hij moest huilen voordat hij in slaap viel. Later plaste hij op de stoel van een andere passagier, aldus de rechtbank.

De rechter nam in het besluit mee dat de medicatie bijwerkingen kan veroorzaken, zoals geheugenverlies, verlies van coördinatie en slaapwandelen.

Grote sponsoren verbraken na het incident de samenwerking met Olesen, vijfvoudig winnaar van toernooien op de Europese Tour. “Ik heb een zeer hoge prijs betaald voor mijn fout. Deze zaak heeft een verwoestende impact gehad op mij persoonlijk, op mijn familie en op mijn carrière”, liet Olesen woensdag weten in zijn verklaring. “Ik heb geleerd van mijn fout en zal ervoor zorgen dat ik mezelf nooit meer in een vergelijkbare positie zal brengen.”