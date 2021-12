Schaatser Moesjtakov wint 500 meter in Calgary

De Russische schaatser Viktor Moesjtakov heeft bij de vierde wereldbeker in Calgary de tweede manche van de 500 meter op zijn naam geschreven. Hij zegevierde in een persoonlijk record van 33,90 seconden, mede dankzij een zeer snelle opening van 9,39. Het was de eerste keer voor Moesjtakov dat hij dit wereldbekerseizoen op het podium eindigde op de 500 meter.

De Japanner Yuma Murakami pakte zilver met een tijd van 33,99. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als derde in 34,06. Voor de leider in het wereldbekerklassement was het zijn achtste podiumplaats op rij dit seizoen op de 500 meter in dit circuit.

Dubreuil had vrijdag de eerste 500 meter in Calgary gewonnen in een tijd van 33,77. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand. Alleen de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (33,61) was twee keer sneller. Hij reed zondag in de B-groep de tweede tijd (34,40).

Er verschenen zondag geen Nederlanders aan de start op de 500 meter in de A-divisie. Ronald Mulder, hersteld van een liesblessure, kwam eerder op de dag in de B-groep in actie en reed de negende tijd (34,79). De nationale recordhouder (34,08) eindigde afgelopen vrijdag tijdens de eerste manche op de negentiende plek in de A-divisie met een tijd van 35,01.

Lennart Velema kreeg zondag in de B-groep een diskwalificatie achter zijn naam en Serge Yoro ging al bij de start onderuit en finishte niet. Stefan Westenbroek eindigde als twintigste (35,24) en Louis Hollaar reed de 25e tijd (35,86).

Nederlandse topsprinters als Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer sloegen het internationale toernooi in Calgary over. Zij haalden dit seizoen op de 500 meter nog geen podiumplaatsen in de wereldbeker.