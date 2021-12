Feyenoorder Trauner nog twijfelgeval voor thuisduel met Ajax

Trainer Arne Slot weet nog niet zeker of Gernot Trauner zondag met Feyenoord tegen Ajax kan voetballen. “Hij is vandaag binnen gebleven”, zei hij. “Zaterdag gaat hij wel trainen. We moeten dan kijken of hij iets voelt. Zoals trainers vaker zeggen, dit wordt een race tegen de klok.”

Trauner is niet helemaal fit uit het verloren bekerduel van woensdag met FC Twente gekomen. De verdediger is in zijn eerste maanden bij Feyenoord uitgegroeid tot een steunpilaar in de defensie van de club uit Rotterdam. Slot is bereid een beetje risico met Trauner te nemen. “Maar niet als hij er dan later vijf weken uit kan liggen.”

Feyenoord en Ajax staan in punten gelijk, met een puntje minder dan koploper PSV. “Als je naar hun doelsaldo kijkt, dan zie je dat het hen makkelijker afgaat”, zei Slot. “Maar we staan in punten gelijk en ik zie ons echt niet als de underdog.”

Slot zei wel benieuwd te zijn of Feyenoord er een gelijkwaardige wedstrijd van kan maken. “Ajax heeft een fantastische ploeg, dit is voor mij het beste Ajax van de laatste jaren. Zij hebben wel punten verloren, maar dat kwam vooral omdat ze veel kansen misten of de keeper van de tegenstander in grote vorm was. Het is niet onze intentie om te gaan verdedigen. Maar als dat zou moeten, dan hebben we van andere ploegen gezien hoe dat moet. Dat waren teams die met veel passie probeerden Ajax van scoren af te houden.”

Waar Slot moet afwachten of Trauner de klassieker haalt, daar vreest Ajax-trainer Erik ten Hag dat Noussair Mazraoui niet kan meedoen. “Maar Ajax speelt altijd hetzelfde”, zei Slot. “Dat is ook de verdienste van Ten Hag. Ik ken weinig trainers die hun ploeg zo mooi laten spelen als Erik dat doet.”

Slot heeft ook gelezen dat hij misschien bij Ajax in beeld komt als Ten Hag vertrekt. “Maar daar kan ik me op dit moment absoluut geen voorstelling van maken”, reageerde hij. “Zeker niet twee dagen voor de klassieker.”