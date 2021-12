De Nederlandse zwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi brons gepakt op de 4×50 meter vrije slag. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer eindigden in de finale als derde achter Italië en Rusland.

Het Oranje-kwartet lag lang op de vierde plaats, maar slotzwemmer De Boer wist de Verenigde Staten te passeren. De mannenploeg klokte 1.23,78, bijna een seconde boven het Nederlands record waarmee de estafettezwemmers vorige maand in Kazan de Europese titel veroverden (1.22,89). Italië pakte in Abu Dhabi de wereldtitel in 1.23,61, de Russen het zilver in 1.23,75. Het Amerikaanse kwartet greep met 1.23,81 net naast de medailles.

De Boer pakte de afgelopen dagen met de gemengde estafetteploegen al goud (4×50 wissel) en zilver (4×50 vrij). De 29-jarige Noord-Hollander komt zondagmiddag ook in actie in de finale van de 50 vrij.