Tennisser Thiem zegt af voor Sydney, hoopt wel op Australian Open

Tennisser Dominic Thiem heeft zich afgemeld voor de ATP Cup en het tennistoernooi van Sydney in januari. De Oostenrijker zegt eind december te besluiten of hij kan deelnemen aan de Australian Open.

De 28-jarige tennisser is niet meer in actie gekomen sinds hij een polsblessure opliep op het Mallorca Open in juni. Daardoor kon hij zijn titel op de US Open niet verdedigen. Hij trok zich eerder deze week terug van een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

“Na overleg met mijn team hebben we besloten terug te keren naar Oostenrijk in plaats van direct naar AustraliĆ« te vliegen”, zei Thiem op Twitter. “Helaas liep ik een verkoudheid op toen ik in Dubai was en was daardoor niet in staat om te trainen deze week.”

Thiem laat weten dat hij nog niet de fysieke conditie heeft om deel te nemen aan de ATP Cup en het toernooi in Sydney. “Nadat ik zes maanden geen wedstrijden heb gespeeld, kan ik het risico niet nemen om te vroeg mijn rentree te maken en weer een blessure op te lopen.”

De Oostenrijkse nummer 15 van de wereld meldde nog dat zijn pols “bijna 100 procent hersteld” was en dat hij zich tot doel heeft gesteld om in actie te komen op de Austrlaian Open. “We zullen eind december een definitieve beslissing nemen over mijn deelname.”