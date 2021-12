Japan niet van plan delegatie naar Spelen in Beijing te sturen

Japan heeft “geen plannen” om een delegatie van ambtenaren en diplomaten naar de Winterspelen in Beijing te sturen. De regering in Tokio, waar eerder dit jaar de Zomerspelen plaatsvonden, maakte dat vrijdag bekend. Eerder kondigden andere landen een politieke boycot van de Winterspelen in februari 2022 in China aan.

Tot de landen die zijn overgegaan tot de boycot behoren invloedrijke sportnaties als de Verenigde Staten, Australiƫ, Canada en Groot-Brittanniƫ. Ze protesteren hiermee tegen het voortdurend schenden van de mensenrechten in China. Van een sportieve boycot is geen sprake; de atleten uit de betreffende landen zijn in februari gewoon van de partij.

Of Japan zich aansluit bij de boycot is niet bekend. Het land bevindt zich in een lastige positie, omdat het zowel met China als de Verenigde Staten goede (handels)relaties onderhoudt.