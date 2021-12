Duitse atlete Burghardt naar tweede Spelen binnen halfjaar

De Duitse atlete Alexandra Burghardt liep op 6 augustus nog de finale op de 4×400 meter bij de Olympische Spelen van Tokio. Een half jaar later zal ze op de Winterspelen van Beijing uitkomen als bobsleester. Volgens Bild am Sontag is de 27-jarige atlete, in Tokio ook nog halvefinaliste op de 100 meter, geselecteerd als remster in de bob van Mariama Jamanka. Dat is de winnares van het goud in de tweemansbob op de Spelen van 2018 in Pyeongchang.

“Natuurlijk ben ik dolblij. Ik heb zo veel jaren getraind om mijn olympische droom te verwezenlijken en nu doe ik dat zelfs twee keer binnen een half jaar”, zegt Burghardt in de krant.

De Winterspelen in Beijing beginnen op 4 februari.