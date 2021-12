Teambaas Wolff: Hamilton nog steeds in shock

Lewis Hamilton zwijgt omdat hij geen woorden heeft voor het onrecht dat hem is aangedaan. Dat zegt teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team Mercedes over de ‘radiostilte’ die de zevenvoudig wereldkampioen aanhoudt sinds de Grote Prijs van Abu Dhabi. “We zijn bij Mercedes nog steeds niet bekomen van de emoties en Lewis het meest van allemaal”, zegt Wolff op het Duitse autosportplatform Motorsport-total.com.

Hamilton lag op koers voor zijn achtste wereldtitel, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Toen wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Max Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde gaf om te racen, profiteerde de Nederlander maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Die nederlaag is zo hard aangekomen bij de Brit, dat hij sindsdien niets meer van zich heeft laten horen op zijn sociale platforms. Zelf een kerstboodschap liet hij achterwege. “Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd van de ene of op de andere seconde hem die titel ontnomen. Natuurlijk ben je dan het vertrouwen kwijt omdat je niet kunt begrijpen wat er is gebeurd”, verklaart Wolff.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt zelfs Hamilton stopt en volgend jaar niet meer terugkeert in de Formule 1. Wolff zei niets over de toekomstplannen van de Brit. Kort na de race sprak de teambaas de hoop uit dat Hamilton doorgaat. “Want hij is de grootste coureur aller tijden.”