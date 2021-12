FC Barcelona neemt Ferran Torres over van Manchester City

FC Barcelona heeft de transfer van Spaans international Ferran Torres afgerond. De aanvaller wordt per direct overgenomen van Manchester City, zo bevestigden beide clubs. De financiële details werden niet bekendgemaakt. Volgens Engelse en Spaanse media heeft Barcelona zo’n 55 miljoen euro betaald voor de 21-jarige voetballer. Daar zou nog 10 miljoen bij kunnen komen via bonussen.

Ferran Torres is de eerste grote aankoop van trainer Xavi, de opvolger van Ronald Koeman. Afgelopen zomer kon Barcelona, toen nog met Koeman als hoofdtrainer, zich vanwege grote financiële problemen geen transfersommen permitteren. Door een lening kan dat nu wel.

City betaalde eerder zo’n 25 miljoen euro aan Valencia voor Ferran Torres, die in 2020 een contract voor vijf jaar ondertekende in Manchester. Hij kwam dit seizoen maar in vier competitieduels in actie, mede door een breuk in de rechtervoet die hij in oktober opliep. Torres kwam tot nu toe tot 22 interlands waarin hij elf keer scoorde.