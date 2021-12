Darter Kleermaker test negatief voor duel in achtste finales WK

Martijn Kleermaker kan zich met een gerust hart opmaken voor zijn duel donderdag in de achtste finales van het WK darts in Londen met James Wade. De 30-jarige Harderwijker kreeg als uitslag negatief na zijn laatste test op het coronavirus.

“Ik heb een Covid-test gedaan, maar dat was geen probleem voor mij. Ik ben negatief getest en kan me gaan voorbereiden voor vanavond”, liet hij weten op Twitter. Kleermaker treft in de Engelsman Wade de nummer 4 van de plaatsingslijst.

Eerder op de dag kwam naar buiten dat Danny Noppert positief is getest op het coronavirus. Dat gebeurde na zijn uitschakeling in de derde ronde. Hij is de vijfde deelnemer die tijdens het WK besmet raakte. De Nederlanders Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen en de Engelsman Dave Chisnall testten ook positief op het coronavirus.