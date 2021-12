Djokovic bouwt spanning in aanloop naar Australian Open op

Doet hij nou wel of niet mee? Tennisser Novak Djokovic bouwt de spanning in aanloop naar de Australian Open aardig op. De Serviër meldde zich woensdag af voor de landenwedstrijd met Servië op de ATP Cup in Sydney. Ook zijn tennissende landgenoten weten niet of dat ook betekent dat Djokovic het eerste grandslamtoernooi van het jaar overslaat.

“Ik ken de officiële reden niet. Misschien weet de ATP het”, aldus Dusan Lajovic, de Servische nummer 33 van de wereld, die zijn team leidt bij afwezigheid van Djokovic.

Bij de Australian Open zijn alleen spelers welkom die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Djokovic wil al een tijdje niet zeggen of hij wel of geen prik heeft gehad omdat het voor hem een privékwestie is.

Stefanos Tsitsipas, de mondiale nummer 4, doet met Griekenland wel mee aan de ATP Cup. “Als hij denkt dat hij om wat voor reden dan ook niet klaar is om hier te spelen, is dat zijn keuze”, aldus de 23-jarige Tsitsipas, die dit jaar verloor van Djokovic in de finale van Roland Garros. “Ik denk dat de meeste spelers zijn keuze respecteren. Ik ga hier niet zeggen of die keuze goed of fout is.”