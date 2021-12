In ’t Hof na ‘veel ups en downs’ beloond met ticket voor Beijing

Sanne in ’t Hof verraste met de tweede plaats op de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf en verdiende een ticket voor de Olympische Winterspelen in Beijing. “Ik kan het nog niet geloven. Van dit scenario heb ik niet durven dromen”, zei de 23-jarige schaatsster, die uitkomt voor het Gewest Friesland. “Ik heb de afgelopen jaren veel ups en downs gehad en dit seizoen vond ik de weg omhoog. Maar dat ik dan word beloond met een startbewijs voor Beijing is echt onvoorstelbaar”, zei de bij de NOS.

De verschillen waren klein. In ’t Hof was 0,03 seconde sneller dan Carlijn Achtereekte en 0,13 seconde rapper dan Merel Conijn. Ze versloeg Achtereekte in een rechtstreeks duel. “Ik was erg gespannen en onzeker. Er waren zoveel meiden die het konden, dan verlies je snel het geloof in eigen kunnen. Ik zag de rondetijden van Carlijn omhooggaan en die van mij bleven stabiel. Toen ben ik ervoor gegaan. ‘De Spelen, de Spelen’, ging het door mijn hoofd in de eindsprint. Het is gelukt om ervoor te vechten in een wedstrijd waar het om gaat.”