Brand roept UCI op tot actie omtrent regels gelapte renners

Lucinda Brand heeft de UCI, de internationale wielerfederatie, opgeroepen de regels omtrent gelapte veldrijdsters aan te passen. Volgens de regerend wereldkampioene beïnvloeden rensters die een ronde worden ingehaald te vaak de resultaten.

“Wanneer gaan jullie dit probleem eindelijk oplossen? Waarom moesten we wachten op het moment dat gelapte rensters de resultaten van de race beïnvloedden? Helaas heeft het gisteren de race van Ceylin verpest!”, schreef Brand op Instagram. “Het gaat niet om deze specifieke renster, want dit gebeurt elke week.”

Brand (32) versloeg Ceylin del Carmen Alvarado zaterdag in de GP Sven Nys. In de slotfase werd Alvarado opgehouden door rensters die een ronde werden ingehaald. “Ik heb vorig jaar al contact met jullie opgenomen over het probleem en kwam zelfs met een oplossing, maar er gebeurde niets. Misschien kunnen jullie mijn suggestie nog eens overwegen.”

Volgens Brand is het hoog tijd om de regels aan te scherpen, aangezien er volgens haar voor veel minder belangrijke zaken wel duidelijke regels gelden. “Het voelt oneerlijk om waarschuwing na waarschuwing van UCI-functionarissen te krijgen voor kleine zaken zoals de plaatsing van mijn armnummers. Maar de echte problemen die de race beïnvloeden, worden nu genegeerd!”, aldus Brand.

“Maar laten we dit alsjeblieft samen oplossen. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de rensters en ploegen. Laten we elkaar eraan herinneren aan de kant te gaan wanneer je op het punt staat te worden gelapt. Uiteindelijk wil niemand de race verpesten.”