Russische schaatsers testen positief voor EK afstanden in Thialf

Heel wat Russische schaatsers hebben in de aanloop naar de EK afstanden van komend weekeinde in Thialf positief getest op het coronavirus. De hele ploeg zit daarom voorlopig in quarantaine in Nederland. De komende dagen moet blijken of de Russen vanaf vrijdag toch op het ijs staan in Heerenveen.

Volgens de Russische bond zijn bij aankomst in Nederland “meerdere mensen” positief getest op het virus. Onder anderen Olga Fatkoelina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren tot de selectie van hun land voor de EK afstanden. De Russen hadden uit voorzorg al besloten om onder anderen de sprinters Pavel Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev thuis te houden, om geen risico’s te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Beijing.

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Thialf gestreden om de Europese titels op diverse afstanden. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse schaatsploeg voor de Winterspelen komt dan in actie.