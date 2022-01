Fors minder gouden medailles Nederland in prognose databureau

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen in Beijing een stuk minder gouden medailles dan eerder was ingeschat. Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote heeft de prognose een maand voor aanvang van het toernooi fors naar beneden bijgesteld. Nederland wint niet tien, maar slechts zes keer goud. En verder elf keer zilver en drie keer brons. In totaal haalt TeamNL wel een medaille meer dan volgens de vorige prognose op 24 november vorig jaar.

In vergelijking met de prognose van Gracenote op 27 oktober, 100 dagen voor de start van de Spelen, is Nederland zelfs zes gouden medailles kwijtgeraakt. Het zou gaan om het goud van de aflossing bij de shorttrackers, shorttrackster Suzanne Schulting op de 500 meter, schaatsster Ireen Wüst op de 1500 meter en Patrick Roest op de 5000 meter. Daarnaast denkt het databureau ook dat Irene Schouten toch geen goud haalt op de massastart en dat de schaatssters bij de ploegachtervolging de olympische titel ook niet zullen behalen.

Op de 1000 meter is Thomas Krol in de prognose van Gracenote wel gestegen naar goud. Hij vervangt daarbij regerend wereldkampioen Kai Verbij, die nu wordt ingeschat op zilver. Krol werd al getipt als winnaar van het goud op de 1500 meter.

Suzanne Schulting is volgens het databureau op dit moment de beste shorttrackster ter wereld en met kansen op drie individuele afstanden en in de aflossingsploeg nog altijd een van de potentiële sterren van de Spelen. Gracenote schat haar nog altijd in op meerdere gouden medailles.

Nederland zou volgens de laatste prognose voor de derde Winterspelen op rij twintig of meer medailles halen. In de prognose van november waren dat er nog 19 en in die van oktober 21. Bij de vorige Winterspelen (Pyeongchang 2018) eindigde Nederland als vijfde met acht gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles.

Noorwegen voert de verwachte medaillestand aan met 45 plakken, gevolgd door de Russische sporters (32), Duitsland (25) en de Verenigde Staten (22).