Wielrenster Pieters naar Nederland voor verdere behandeling

Wielrenster Amy Pieters wordt donderdag door een specialistisch team van Eurocross vanuit Spanje vervoerd naar een ziekenhuis in Nederland, waar de medische behandeling wordt voortgezet. Dat meldt haar ploeg SD Worx. Pieters, die in een Spaans ziekenhuis in een kunstmatige coma wordt gehouden sinds een zware valpartij tijdens een training op 23 december, wordt per vliegtuig vervoerd.

De 30-jarige Pieters kwam ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val.

“Inmiddels ademt Pieters zelfstandig en is de sedatie afgebouwd”, meldt SD Worx. “Verder is haar situatie stabiel maar ongewijzigd. Pas wanneer de renster ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk krijgen wat de gevolgen van de val zijn.”

Pieters is een succesvol baanwielrenster met onder meer drie wereldtitels samen met Kirsten Wild op de koppelkoers. Ook op de weg boekte ze een aantal aansprekende zeges. Zo won ze afgelopen zomer het NK op de weg en veroverde ze in 2019 de Europese titel.