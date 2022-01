Haarhuis kijkt met nieuwsgierigheid naar ‘bizarre rel’ Djokovic

Paul Haarhuis volgt de ontwikkelingen in de zaak-Djokovic met veel nieuwsgierigheid. Volgens de captain van het Nederlandse Daviscup-team valt de Servische tennisser zelf niet zo veel te verwijten.

“Ik zag een paar dagen geleden het bericht dat hij naar Australië zou gaan en ik dacht: hoe kan dat? Zou hij dan toch gevaccineerd zijn?”, zei Haarhuis. “Maar kennelijk wist hij toch een gaatje te vinden in het systeem en was hij in de veronderstelling dat het geregeld was.”

Haarhuis volgt de ontwikkelingen niet vanuit Australië, maar vanaf zijn vakantieadres in Spanje. “Elke dag krijgt dit weer een nieuwe twist. Het is een bizarre rel aan het worden. De komende dagen moet blijken of hij met zijn exemptie recht heeft op deelname”, aldus de captain van de Nederlandse tennissers.

“Maar in zekere zin heeft hij niks raars gedaan. Zijn vader is dan weer niet goed wijs. Dat hij heeft opgeroepen om te lopen rellen. Dat zijn bijna Trump-achtige taferelen en dan ben je echt een malloot. Als je dat vergelijkt met de ouders van Rafael Nadal of Roger Federer, die heb ik nooit op zo’n uitspraak kunnen betrappen. Maar ik weet niet of dit meteen slecht is voor het imago van Djokovic. Als blijkt dat hij de uitzondering onder valse voorwaarden heeft gekregen, dan zal dat een deuk oplopen.”

Haarhuis snapt ook wel dat sommige spelers bedenkingen hebben bij een vaccin. “Er zijn meerdere spelers die het zo onzeker vinden wat ze ‘tot zich nemen’. De Fransman Pierre-Hugues Herbert heeft zich daarom bijvoorbeeld niet ingeschreven. En Jérémy Chardy heeft fysieke klachten gehad na het vaccineren, waardoor hij sinds die tijd niet normaal heeft kunnen trainen.”

Duidelijk is wel: het laatste woord is nog niet over de kwestie gesproken. “Djokovic is groter dan groot in Servië, een uithangbord, en zelfs de president wil hem helpen. Dat is van hem gewoon een trucje”, aldus de oud-tennisser, die rekening houdt met meer vergelijkbare situaties.

“Als ik zie wat Emmanuel Macron zoal roept in Frankrijk, dan zou het mij niks verbazen als Roland Garros onder dezelfde voorwaarden gaat plaatsvinden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen.” De Franse president zei eerder deze week dat hij ongevaccineerden het leven moeilijker wil maken.