Tennisster Pattinama-Kerkhove strandt in tweede ronde Melbourne

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne niet gered tegen Viktorija Golubic. De als zesde geplaatste Zwitserse was duidelijk te sterk voor de 30-jarige Nederlandse: 6-3 6-0. Pattinama-Kerkhove had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.

De Zeeuwse versloeg de Australische Seone Mendez, toegelaten met een wildcard, in de eerste ronde in twee sets. Golubic, de nummer 43 van de wereld, was echter van een andere orde. De 29-jarige Zwitserse had 1 uur en 9 minuten nodig om Pattinama-Kerkhove te verslaan.

De Nederlandse staat 158e op de wereldranglijst. Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland, achter Arantxa Rus. Rus is rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, Pattinama-Kerkhove moet volgende week kwalificaties spelen voor het grandslamtoernooi in Melbourne.