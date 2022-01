Amerikaanse schaatsster Bowe voor derde keer naar Spelen

De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe gaat voor de derde keer naar de Olympische Spelen. Bij de olympische trials in Milwaukee plaatste de 33-jarige Bowe zich als winnares van de 1000 meter voor de Winterspelen van Beijing. De houdster van het wereldrecord op deze afstand (1.11,61) deed al mee aan de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018.

Op de individuele afstanden greep Bowe toen steeds naast de medailles. Ze pakte vier jaar geleden met de Amerikaanse ploeg wel brons op de achtervolging, achter Japan (goud) en Nederland (zilver).

Bowe won bij de trials de 1000 meter in een baanrecord van 1.13,63. Bij de WK afstanden van vorig jaar in Heerenveen pakte ze voor de derde keer de wereldtitel op deze afstand. De Amerikaanse onttroonde Jutta Leerdam in Thialf als wereldkampioene op de 1000 meter.

Bij de mannen kwalificeerde de pas 17-jarige Jordan Stolz zich voor Beijing. Stolz won de 1000 meter in 1.07,619, ook een baanrecord.