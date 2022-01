Directeur Australian Open prijst personeel voor ‘geweldige werk’

Directeur Craig Tiley van de Australian Open heeft in een interne video zijn medewerkers geprezen over hoe ze hebben gehandeld in de situatie rond tennisser Novak Djokovic. “Er wordt veel met de vingers gewezen en er vallen veel verwijten, maar ik kan je verzekeren dat ons team geweldig werk heeft verricht en alles heeft gedaan wat het kon volgens alle meegekregen instructies”, aldus Tiley in de video die is uitgelekt.

Tiley is onder vuur komen te liggen, omdat Djokovic en andere spelers mogelijk verkeerd zijn geïnformeerd over hoe ze toch konden deelnemen aan de Australian Open zonder te beschikken over een vaccinatiebewijs. De Australische autoriteiten willen Djokovic echter niet tot het land toelaten, omdat hij niet kan aantonen waarom hij recht zou hebben op een ‘medische vrijstelling’.

Tiley zegt tegen het personeel dat ze een enorme logistieke operatie hebben verricht. “Helaas zijn er de afgelopen dagen echter toestanden geweest met betrekking tot een aantal spelers – met name Novak – in een situatie die zeer moeilijk is”, aldus de toernooidirecteur, die zegt nauw met Djokovic en andere spelers in contact te staan. Ook benadrukt Tiley dat de organisatie de laatste dagen bewust de publiciteit niet heeft opgezocht.

Aan Djokovic en andere spelers zou door de tennisorganisatie zijn meegedeeld dat ze zonder vaccinatiebewijs naar Australië konden reizen als ze recent besmet waren geweest met corona. Die uitzonderingsregel op de vaccinatieplicht voor reizigers zou echter alleen gelden voor Australische ingezetenen. De organisatie zou in november door de Australische overheid daarvoor al zijn gewaarschuwd.

Djokovic zit momenteel vast in een hotel in Melbourne. De nummer 1 van de wereld probeert maandag via een rechtszaak alsnog Australië binnen te komen om zo aan het toernooi mee te kunnen doen.