Vos verovert voor zevende keer Nederlandse titel veldrijden

Marianne Vos heeft zondag in het Brabantse Rucphen voor de zevende keer de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De 34-jarige Brabantse is de opvolgster van Ceylin del Carmen Alvarado, die twee jaar geleden de titel won. Vanwege de coronapandemie vond er in 2021 geen nationale titelstrijd plaats.

Vos sprong al vroeg in de wedstrijd weg en soleerde naar haar eerste nationale titel sinds 2017. Lucinda Brand, de winnares in 2018 en 2019, ging nog wel in de achtervolging, maar mede vanwege een val kwam de wereldkampioene niet meer in de buurt van Vos.

Brand eindigde op zo’n 20 seconden van Vos als tweede en pakte zilver, het brons ging naar Alvarado. Eind deze maand doen ze alle drie mee aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville.

Het NK zou eigenlijk in Zaltbommel worden gehouden. Toen bleek dat er vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom zouden zijn, gaf die gemeente de organisatie echter terug. In Rucphen was vorige maand nog een cross om de wereldbeker. Ook toen won Vos.