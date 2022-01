Broer van Djokovic: Novak laat zien dat hij een groot man is

Tennisser Novak Djokovic heeft “doorzettingsvermogen getoond” en een “groot vertrouwen in zichzelf”. Dat zei zijn broer Djordje nadat de Servische nummer 1 van de wereld de rechtszaak over zijn uitzetting in Australië had gewonnen.

Rechter Antony Kelly oordeelde dat het visum van Djokovic onterecht was ingetrokken en besliste dat de tennisser onmiddellijk het detentiehotel waar hij verbleef mag verlaten. Hij mag wat de rechter betreft meedoen aan de Australian Open. “Novak heeft laten zien dat hij een groot man is”, zei Djordje op de Servische televisie. Hij bekende dat de familie thuis in Servië “een slapeloze nacht” had doorgebracht.

Nog altijd verkeert Djokovic in onzekerheid. Hij heeft weliswaar zijn rechtszaak gewonnen, maar de Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, heeft echter de bevoegdheid om Djokovic alsnog het land uit te laten zetten en denkt daar nu over na. “Novak overlegt met zijn advocaten over hoe het verder moet. Hij bekijkt alle opties. Dit was een grote nederlaag voor de Australische regering en daar hebben ze het moeilijk mee.”

De rechtszaak in Melbourne trok wereldwijd aandacht en een groep supporters van de Servische tennisser had zich zelfs verzameld bij het rechtsgebouw. Zij reageerden aanvankelijk met grote vreugde op het bericht dat Djokovic in het gelijk was gesteld, maar de sfeer werd grimmig toen duidelijk werd dat de tennisser mogelijk alsnog het land moet verlaten. De politie moest met pepperspray ingrijpen toen een groep fans een auto bestormde waarin ze meende Djokovic te zien zitten.