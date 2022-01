Door corona geplaagd handbalteam haalt nog een doelman naar EK

Bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse handballers laat nog een speler invliegen naar het EK in Boedapest. Doelman Thijs van Leeuwen van het Belgische Sporting Pelt is al de vijfde vervanger in de ploeg, die door corona wordt geplaagd op de eindronde in Hongarije.

Eerder op de vrijdag riep de bondscoach keeper René de Knegt van Aalsmeer al op toen bekend werd dat eerste doelman Bart Ravensbergen positief was getest op het coronavirus en per direct in isolatie moest.

Omdat reservekeeper Dennis Schellekens donderdag positief testte op corona, stond keeperstrainer Gerrie Eijlers in de wedstrijd tegen Frankrijk op het wedstrijdformulier. De 41-jarige Eijlers, jarenlang de vaste sluitpost in Oranje, viel in de slotfase nog enkele minuten in.

De Knegt en Van Leeuwen moeten bij aankomst in Boedapest nog een negatieve PCR-test afleggen alvorens ze kunnen aansluiten bij het team, dat zaterdag in de hoofdronde aantreedt tegen Montenegro. Eijlers zal dan vermoedelijk weer bij de technische staf zitten.

Naast Schellekens en Ravensbergen zitten op dit moment Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker en Iso Sluijters in isolatie vanwege het coronavirus. Lars Kooij, Tommie Falke en Niko Blaauw zijn tijdens het toernooi als hun vervangers naar Boedapest gehaald.