Tevreden tennisser Van de Zandschulp ‘kreeg minder gratis punten’

Botic van de Zandschulp kijkt met tevredenheid terug op het grootste gedeelte van zijn duel met Daniil Medvedev in de derde ronde van de Australian Open. Hij moest naar eigen zeggen alleen té hard werken om de punten binnen te halen tegen de nummer 2 van de wereld.

“Ik vond dat ik tweeënhalve set goed speelde. In het begin van de derde set had ik er nog wel geloof in, maar toen hij goed bleef serveren ging dat wel weg”, zei Van de Zandschulp na zijn 6-4 6-4 6-2-nederlaag. “Ik ben enigszins teleurgesteld, want elke wedstrijd die je speelt wil je gewoon winnen.”

Vier maanden geleden wist Van de Zandschulp (26) op de US Open nog een set te winnen van Medvedev, toch vond hij zichzelf nu kansrijker. Op 5-4 in de eerste set liet hij twee breakkansen onbenut. “Jammer dat ik mijn kansen daar niet benutte, ik had twee keer de return moeten maken. Die móét ik maken als ik kans wil maken tegen dit soort jongens”, oordeelde de nummer 57 van de wereld.

Van de Zandschulp wil zichzelf vaker in de gelegenheid brengen om tegen de absolute top te spelen. “Ik wil veel vaker tegen dit dit soort jongens spelen, omdat ik daar veel van kan leren, waardoor ik een hoger niveau ga halen. Als je alleen maar tegen jongens speelt die rond plek 50 staan, dan is het moeilijk om tegen jongens te spelen die in de top 10 staan. Je moet naar dat niveau kunnen groeien.”

Vooral op zijn eigen service heeft Van de Zandschulp nog progressie te boeken, zo vindt hij zelf. “Ik moet nog beter serveren om meer gratis punten te halen. Als ik 15-30 sta in de servicegame van Medvedev, dan gooit hij bij wijze van spreken drie keer op en dan heeft-ie de game.”

Die ‘gratis’ punten waar Van de Zandschulp het over heeft, kreeg hij meer in zijn vorige ontmoeting met Medvedev. “Hier is de baan misschien iets trager dan op de US Open. Hij zat iets meer achter mijn service. En ik denk dat het verschil zat in onze services. In veel rally’s had ik het gevoel dat ik gelijkwaardig was en af en toe, in fases, zelfs beter. Na de eerste twee sets keek ik naar het scorebord en zag ik best prima statistieken. Toch stond er 6-4 6-4 voor Medvedev. Dat is best lastig om te accepteren, maar zulke wedstrijden heb je nodig.”