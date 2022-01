Van de Zandschulp twijfelt of hij zich al op Ahoy gaat richten

Botic van de Zandschulp twijfelt of hij in aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam nog zijn opwachting gaat maken in Montpellier. De beste tennisser van Nederland heeft een druk schema voor de boeg.

“Ik moet kijken of ik in Montpellier ga spelen, even kijken hoe ik thuis aankom. Anders is het een lange reeks”, zei Van de Zandschulp.

Het toernooi van Montpellier begint maandag over een week en wordt gevolgd door het toernooi van Rotterdam in Ahoy. Voor dat toernooi heeft Van de Zandschulp van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard ontvangen.

“Daarna speel ik nog de toernooien van Doha, Dubai, Daviscup, Indian Wells en Miami. Dat is een heel vol schema. Dus ik moet even kijken hoe ik me fysiek voel en welk toernooi ik misschien schrap, want het is vol schema.”

Van de Zandschulp kijkt met een goed gevoel terug op de eerste weken van 2022. “Ik heb veel wedstrijden gespeeld, goede overwinningen geboekt en goed tennis laten zien. Het is een succesvolle trip geweest, waar ik het jaar wel mee kan beginnen.”

De 26-jarige Van de Zandschulp stijgt na de Australian Open ongeveer naar plek 50 op de wereldranglijst.