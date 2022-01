IOC: doel is niet nul coronagevallen, maar nul verspreiding

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) doet er alles aan om de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus buiten de olympische ‘bubbel’ in Beijing te houden. De Chinese organisatie gebruikt de reguliere PCR-test om alle deelnemers dagelijks te controleren, maar heeft de test wel “op een zeer gevoelig niveau” ingesteld. “We willen omikron niet in ons gesloten systeem laten komen”, zegt Brian McCloskey, hoofd van de medische commissie van het IOC voor de Winterspelen.

“Het doel is niet om nul coronagevallen te hebben; het doel is om voor nul verspreiding te zorgen. Bij de Spelen van vorig jaar in Tokio wisten we ook al dat er deelnemers zouden zijn die na aankomst positief zouden testen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat we die gevallen snel eruit pikken en dat het niet leidt tot meer besmettingen. Daarom testen we iedere dag.”

Alle sporters, officials en journalisten die naar Beijing komen, moeten in de laatste vier dagen voor vertrek minimaal twee negatieve coronatests afleggen. Bij aankomst in China volgt direct weer een test op de luchthaven. Gedurende de Spelen worden ze iedere dag getest. Volgens experts zijn de tests in China ‘gevoeliger’ dan gebruikelijk, wat betekent dat ze sneller een positieve uitslag geven. “Hoewel we de tests heel gevoelig hebben ingesteld, hebben we diverse extra onderzoeksmethodes om vals-positieve tests uit te sluiten”, aldus McCloskey. “We kijken dan naar eerdere testuitslagen, naar de waardes en naar de vaccinaties. Het kan zijn dat we sporters na een positieve test terug laten gaan naar het olympisch dorp, maar dan wel met extra restricties om de risico’s te minimaliseren.”

Wie geen coronagerelateerde klachten heeft maar toch positief test, mag weer uit isolatie na twee negatieve testuitslagen met een tussenpoos van minimaal 24 uur.