Wielrenners volgend jaar naar Barcelona voor start Vuelta

De Ronde van Spanje begint volgend jaar in Barcelona. De Catalaanse stad huisvest de start van de eerste twee etappes. Dit jaar begint de Vuelta op vrijdag 19 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit, waarna ook de tweede en derde etappe over Nederlandse bodem gaan: van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda.

De organisatie van de Vuelta koos Barcelona voor de start van volgend jaar. Het is de bedoeling dat ook daar op zaterdag 19 augustus 2023 een ploegentijdrit wordt verreden. De Ronde van Spanje eindigt drie weken later, op zondag 10 september, in Madrid. De rest van het parcours wordt later geopenbaard.

In 1962 vond de start van de Vuelta ook in Barcelona plaats. De Tour de France begint volgend jaar eveneens in Spanje, in Bilbao.