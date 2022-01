Toch weer besmette speler bij handbalteam op EK

De Nederlandse mannenploeg op het EK handbal heeft toch nog een besmette speler erbij gekregen. Linkerhoekspeler Tommie Falke testte maandagavond na de wedstrijd tegen Denemarken (23-35) in Boedapest positief en kreeg dinsdagochtend bij een sneltest wederom een positieve uitslag. Hij is direct in isolatie gegaan.

Falke was eerder nog ingevlogen om met name Jeffrey Boomhouwer te vervangen, die een week geleden al positief testte en nog altijd in quarantaine zit op zijn hotelkamer. De internationals Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde, Kay Smits, Jasper Adams en Samir Benghanem zitten vanwege hun besmetting ook nog steeds in isolatie, evenals bondscoach Erlingur Richardsson.

Oranje heeft door de vele besmettingen amper op volle sterkte kunnen spelen tijdens het EK, dat wordt gehouden in Hongarije en Slowakije. Desondanks wist de ploeg dankzij overwinningen op Hongarije en Portugal voor het eerst de hoofdronde te halen. Daarin verloren de handballers kansloos van olympisch kampioen Frankrijk en wereldkampioen Denemarken, maar wonnen ze wel van Montenegro. Woensdag volgt de laatste wedstrijd tegen Kroatiƫ.