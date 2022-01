Marathonschaatsers Hoolwerf en Elzinga winnen in Utrecht

Bart Hoolwerf heeft in Utrecht de elfde wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma versloeg na 125 ronden zijn broer Evert Hoolwerf in de eindsprint. Sjoerd den Hertog finishte als derde en verstevigde zijn leidende positie in het klassement.

Bij de vrouwen zegevierde Janneke Elzinga. Janneke Ensing eindigde als tweede en Merel Bosma kwam als derde over de finish. Klassementsleider Lisa van der Geest moest genoegen nemen met de negentiende plaats. Ze behield de eerste plaats in het klassement.