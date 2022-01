Nadal speelde ‘een van de meest emotionele duels’ uit loopbaan

Rafael Nadal speelde in de finale van de Australian Open naar eigen zeggen “een van de meest emotionele duels” uit zijn loopbaan. Dat zei de 35-jarige Spanjaard die ten koste van Daniil Medvedev zijn 21e grandslamtitel veroverde.

“Goedenavond, of goedemorgen, beter gezegd”, zei Nadal bij zijn speech na zijn sensationele zege na bijna 5,5 uur. Het was inmiddels rond 01.30 uur. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is geweldig. Eerlijk gezegd wist ik anderhalve maand geleden niet of ik terug zou keren op de tour. Dit was de meest emotionele maand uit mijn loopbaan.” In aanloop naar de Australian Open won Nadal ook al een voorbereidingstoernooi in Melbourne.

Nadal gaf aan dat hij er alles aan gaat doen om volgend jaar terug te keren in Melbourne. “Ik blijf mijn best doen om terug te komen”, aldus de tweevoudig kampioen in AustraliĆ«. “Anderhalve maand geleden dacht ik dat het mijn laatste Australian Open zou worden, maar nu heb ik zoveel energie om door te gaan.”

Nadal wendde zich ook tot Medvedev. “Ik weet hoe moeilijk het is want ik ben ook een paar keer in die positie geweest. Ik heb geen twijfel dat je nog een paar keer gaat winnen hier.” Nadal zegevierde in 2009 op de Australian Open en verloor daarna vier finales.