Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals strijden om Super Bowl

De strijd om de Super Bowl gaat tussen Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals. De finale van de American footballcompetitie NFL, jaarlijks een van de best bekeken sportevenementen ter wereld, vindt op zondag 13 februari plaats in het SoFi-stadion van de Rams in LA.

De Rams stonden drie jaar geleden ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen New England Patriots van superster Tom Brady. De quarterback won vorig jaar zijn zevende Super Bowl met Tampa Bay Buccaneers.

Los Angeles Rams bereikte de eindstrijd door San Francisco 49ers met 20-17 te verslaan, na een achterstand van 17-7. In het laatste kwart sloeg de thuisclub toe. Cincinnati Bengals versloeg Kansas City Chiefs na verlenging met 27-24. Halverwege het tweede kwart stonden de Chiefs nog met 21-3 voor. Evan McPherson schoot in de extra tijd de winnende punten binnen. De Bengals mogen daardoor voor het eerst in 33 jaar weer om de Super Bowl strijden.