Schulting vol zelfvertrouwen in Beijing: ik ben sneller dan ooit

Suzanne Schulting begint over twee dagen vol zelfvertrouwen aan de Olympische Spelen. De shorttrackster, favoriete op meerdere afstanden, zei donderdag in Beijing zich goed te voelen en geen last te hebben van druk.

“Het gaat heel goed met de druk. Vier jaar geleden kon ik bij de Spelen in Pyeongchang niet slapen, nu slaap ik als een gek”, aldus Schulting, die al een week in China is, maar pas voor het eerst de media te woord stond. “Ik ben er echt heel erg rustig onder. Ik verbaas mezelf daarmee ook. Dat komt omdat het schaatsen heel erg goed gaat. Ik ben sneller dan ooit, het is gewoon heel erg goed. Je ziet het aan je tijden, maar je voelt het ook aan hoe je schaatst. Ik ben superfit, daar bouw je op een bepaalde manier naartoe.”

Het olympische shorttracktoernooi voor Schulting begint zaterdag met de voorronden van de 500 meter en de mixed relay (vrouwen en mannen in één aflossingsploeg). Op dat onderdeel, dat nieuw is op de Spelen, is direct een medaille te verdienen voor Nederland. “Ik vind het een fantastisch onderdeel, al staat de relay met de vrouwen bij mij hoger op mijn lijst”, aldus Schulting. “Het is een teamonderdeel, dat maakt het mooi. Je deelt met z’n allen de spanning. Het is lekker om daar als team naartoe te kunnen werken en daar hopelijk zelfvertrouwen uit te halen voor de rest van het olympische toernooi.”

Bij de vrouwenrelay moet Schulting altijd Yara van Kerkhof, als haar opvolgster in de race, een duw in de rug geven. Bij de mixed relay is dat Sjinkie Knegt. “Yara is natuurlijk veel lichter dan Sjinkie. Maar ik ben de sterkste vrouw, mannen krijgen wel behoorlijk wat snelheid van mij. Het is ook een stukje timing”, aldus Schulting, die net als tijdens haar laatste interview in Nederland niet wilde zeggen met hoeveel medailles ze tevreden is als de Spelen straks voorbij zijn. Eerder gaf ze aan dat ze “meerdere keren” goud wil winnen. “Ik weet dat het de Spelen zijn, maar ik voel me heel erg relaxed”, besloot ze.