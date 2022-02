Hamilton laat kort van zich horen op Twitter

Lewis Hamilton heeft zaterdag eindelijk weer eens iets van zich laten horen op sociale media. “Ik was weg, maar nu ben ik terug”, twitterde de Britse Formule 1-coureur. Het was zijn eerste bericht op Twitter nadat Max Verstappen hem als wereldkampioen heeft onttroond.

Hamilton was dinsdag ook al even te zien in een kort filmpje van zijn team Mercedes op het Chinese internetplatform Weibo. Hamilton wenst de Chinezen een gelukkig nieuwjaar.

De 37-jarige Hamilton hulde zich sinds de laatste race in Abu Dhabi op 12 december in stilzwijgen. De coureur van Mercedes verloor daar de titelstrijd met Max Verstappen na een discutabele ingreep van de wedstrijdleiding tijdens de slotfase van de race.

Hamilton vindt dat hem de titel onrechtmatig is afgenomen en de zevenvoudig wereldkampioen is zo ontdaan over de gebeurtenissen in Abu Dhabi, dat hij naar verluidt zelfs twijfelt of hij wel wil doorgaan in de Formule 1. Ondanks een doorlopend contract bij Mercedes van 2 jaar.

Volgens de Britse tv-zender Sky Sports neemt Hamilton pas een besluit over zijn toekomst in de Formule 1 nadat de uitkomsten van het onderzoek naar de slotfase van de laatste grand prix van vorig jaar in Abu Dhabi bekend zijn.

De Internationale Autosportfederatie FIA presenteert de uitkomsten van het bewuste onderzoek op 14 februari in Londen tijdens een bijeenkomst van de Formule 1-commissie. Die vindt plaats nadat er een “open discussie” is geweest met alle Formule 1-coureurs.