IOC pakt na klachten situatie in quarantainehotels Spelen aan

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werkt aan verbetering van de omstandigheden in de quarantainehotels op de Olympische Spelen van Beijing, waar deelnemers die positief testen op het coronavirus naartoe worden gebracht. Vanuit de Duitse equipe waren klachten binnengekomen bij het IOC.

“Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede omstandigheden”, zei IOC-directeur Christophe Dubi tijdens de dagelijkse persbriefing in Beijing. “We moeten zorgen dat de verwachtingen waargemaakt worden.”

De Duitsers, die te maken hebben met heel wat coronabesmettingen binnen hun olympische ploeg, hadden geklaagd over de kleine kamers, het eten en het gebrek aan trainingsmogelijkheden. “De situatie is onredelijk, dit moet verbeterd worden”, zei chef de mission Dirk Schimmelpfennig eerder in de week. De Duitsers lieten zondag weten dat de situatie dankzij inmenging van het IOC is verbeterd. Zo mogen de sporters nu eten bestellen dat in het olympisch dorp op het menu staat. Hun bestelling wordt dan afgeleverd in het quarantainehotel.

Vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio klaagde de Nederlandse equipe openlijk over de “slechte omstandigheden” in het quarantainehotel. Sportkoepel NOC*NSF riep toen ook de hulp in van het IOC en van de Nederlandse ambassadeur in Japan en dat leidde tot de nodige verbeteringen. TeamNL is op de Winterspelen in China vooralsnog ‘coronavrij’.