Nederland na tweede dag gedeeld vierde in medaillespiegel Spelen

Nederland is na de tweede dag van de Winterspelen in Beijing één plaats gezakt in het medailleklassement. TeamNL deelt met Duitsland de vierde plaats met twee medailles: een gouden en een zilveren. Noorwegen behield de leiding met twee gouden plakken en een bronzen, gevolgd door Zweden (twee keer goud) en Rusland (een gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles).

Schaatser Patrick Roest bezorgde Oranje zondag het zilver op de 5000 meter. Hij zag de Zweed Nils van der Poel het goud winnen. Hallgeir Engebraten haalde voor Noorwegen het brons binnen.

Rusland, dat vanwege de dopingschorsing meedoet onder neutrale vlag en de naam Russisch Olympisch Comité, pakte zijn eerste gouden medaille dankzij langlaufer Aleksander Bolsjoenov, die de skiatlon won. Duitsland bemachtigde ook zijn eerste goud met rodelaar Johannes Ludwig.

In de medaillespiegel telt het aantal gouden medailles zwaarder dan het totale aantal medailles.